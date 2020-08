Ingen nye coronadødsfall i Sverige

Antallet smittede stiger med 356, til totalt 82.323, opplyser svenske myndigheter fredag.

I Danmark er det registrert 136 nye smittetilfeller. Heller ikke her er det registrert dødsfall, ifølge Statens Serum Institut.

– Vi ser i Europa at unge voksne rammes

Samtidig er det en dreining i hvilke aldersgrupper som smittes i Sverige. Nå er det særlig aldersgruppen som 20 og 30 år som rammes.

– Det er omtrent samme trend som vi ser i Europa, at unge voksne rammes. Dessverre er dette en situasjon som ikke er over ennå, sier statsepidmiolog Anders Tegnell.

Svenske helsemyndigheter vurderer nå hvordan de skal kunne nå fram til den yngre generasjonen for å forhindre ytterligere smittespredning.

Felles nordisk munnbind-politikk



Folkehelseinstituttet arbeider med de andre nordiske landene om å finne fram til en felles forståelse av hvor og når det skal anbefales munnbind.

Regjeringen varslet på fredagens pressekonferanse at det kan komme råd om bruk av munnbind for eksempel i kollektivtransporten i rushtiden.

– Vi har også samtaler og møter med de andre nordiske landene. Det hadde vi i dag for å prøve å komme fram til et felles nordisk standpunkt for anbefaling av munnbind. Vi ser at situasjonen i de landene, med unntak av Sverige, er ganske lik, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

– Vi har en litt annen kultur på det enn andre land, sier Vold.