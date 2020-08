Trumps ønske om ekstra valgdebatt avvist

Trumps valgkampstab argumenterte med at den første debatten ikke ville finne sted før en tid etter at de første velgerne i landet begynner å motta stemmesedlene i posten. I praksis betyr det at de ikke får anledning til å få med seg kandidatenes første møte ansikt til ansikt, var argumentet.

Men kommisjonen svarte torsdag med at velgerne ikke er forpliktet til å stemme før den første debatten har blitt holdt 28. september, selv om de skulle motta stemmesedlene før den tid.

– Kommisjonen mener at tre 90 minutter lange debatter fungerer bra for å kunne oppfylle sin rolle som opplysningsformål, som hensikten med slike debatter er, heter det i en uttalelse.

Det er uvanlig at en sittende president ønsker en ekstra debatt mot sin rival. Trump ligger bak Biden på meningsmålinger. Valget holdes i november.