En rekke land lover å hjelpe Libanon

Foreløpig er det meldt om 73 dødsfall, men myndighetene venter at antallet vil stige. Tusenvis er skadd.

Frankrikes president Emmanuel Macron sier franske ressurser og bistand alt er på vei til Libanon.

Også USAs president Donald Trump lover hjelp.

– Vi har et veldig godt forhold til Libanons folk, og vi vil være der for å hjelpe dem, sa Trump på en pressekonferanse tirsdag kveld, før han la til at eksplosjonen «så ut til å være et forferdelig angrep».

Libanons president Michel Aoun har imidlertid pekt på utilstrekkelige sikkerhetstiltak ved lageret der ammoniumnitratet gikk i luften, som årsaken til eksplosjonene.

Fahrettin Altun, talsperson for Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, sier at alle offentlige tyrkiske organer er klare til å hjelpe det libanesiske folket.

Danmark tilbyr også hjelp.

– Danmark følger situasjonen nøye og er klare til å yte humanitær assistanse, skriver utviklingsminister Rasmus Prehn på Twitter.

Også Israel, som ikke har diplomatiske relasjoner med Libanon, tilbyr krisehjelp via andre internasjonale kanaler, ifølge landets utenriksdepartement.