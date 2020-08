Dansk smittevern-sjef vil utsette videre gjenåpning av landet

Den opprinnelige planen var å gjennomføre fase fire av gjenåpningen i løpet av august. I denne fasen skal blant annet diskoteker, konsertsteder og nattelivet for øvrig gjenåpnes.

Kåre Mølbak, som er faglig direktør i SSI, sier imidlertid at han ikke kan anbefale en slik gjenåpning i Danmark nå.

I et intervju med fagbladet Ingeniøren viser han til at smittetallene igjen stiger.

Partilederne skal begynne forhandlinger om saken 12. august.

I de politiske avtalene som allerede er inngått, åpnes det også opp for utsettelser hvis coronaepidemien blusser opp igjen.

Økende smitte i Aarhus vekker bekymring

Antall registrerte coronasmittede i Aarhus vokste kraftig i løpet av helgen. Utviklingen vekker bekymring hos danske helsemyndigheter.

Av 207 nye smittetilfeller i Danmark i helgen, var 50 i Aarhus kommune. Antallet ble mangedoblet i løpet av noen dager.

– Vi er veldig klar over det som skjer i Aarhus, sier konstituert direktør Anette Lykke Petri i Styrelsen for Patientsikkerhed til DR.

Hun sier de jobber med å finne ut om smitten sprer seg i en isolert gruppe i byen, eller blant mennesker som lever mer spredt.

Ifølge Lokalavisen Aarhus stammer noen av smittetilfellene fra et arrangement for studenter. I tillegg undersøkes det om en feiring for fotballfans for halvannen uke siden har hatt betydning.

