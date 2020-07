Storbritannia innfører karantene for Spania-turister

Det melder flere britiske medier, blant dem BBC. Den skotske førsteministeren, Nicola Sturgeon, bekrefter også tiltaket.

Skottland gjeninnfører også kravet om 14 dagers karantene for reisende som vender tilbake fra Spania, etter å ha gått gjennom de siste dataene, skriver Sturgeon i en melding på Twitter.

Spanske myndigheter frykter at en ny smittebølge kan være under oppseiling etter at smittetallene i byer som Madrid og Barcelona går feil vei.