Stor demonstrasjon mot Putin i russisk by

Guvernøren i Khabarovsk, 50 år gamle Sergej Furgal, ble tidligere i måneden pågrepet, siktet for medvirkning til flere drap på forretningsfolk i regionen tidlig på 2000-tallet.

Furgal har fått sparken av president Vladimir Putin og sitter nå varetektsfengslet i Moskva.

Fire påståtte medlemmer av en kriminell organisasjon er også pågrepet i saken. Guvernørens rolle skal ha blitt avdekket gjennom avhør av disse.

Russlands president Vladimir Putin. Foto: Alexei Nikolsky, Sputnik, Kreml / AP / NTB scanpix

Titusener av mennesker har de siste to helgene demonstrert i Khabarovsk mot pågripelsen av Furgal. De krever at den tidligere guvernøren løslates og gjeninnsettes.

Lørdag ble det holdt en ny massedemonstrasjon i byen, som ligger over 6.000 kilometer øst for Moskva, nær grensen mot Kina.

Demonstrantene ropte slagord som «Gå av Putin» og «Frihet» og viftet med regionens flagg utenfor administrasjonsbygget i Lenin-gaten.

Politifolk iført munnbind fulgte det hele på avstand og grep ikke inn, til tross for at russiske myndigheter har innført forbud mot store folkeansamlinger for å hindre spredning av koronaviruset.