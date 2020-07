Etterspørselen etter munnbind og annet medisinsk utstyr har økt kraftig under coronapandemien og kinesiske selskaper har kastet seg rundt for å produsere store mengder som de kan selge til land over hele verden.

Denne uken har The New York Times avdekket at flere av disse selskapene benytter seg av arbeidskraft fra arbeidsleirer hvor Uigurer er internert.

Blir brukt som arbeidskraft mot sin vilje

Uigurene er en etnisk minoritet i Kina som i hovedsak består av muslimer. De siste årene har det kommet sterk kritikk fra det internasjonale sivilsamfunnet etter at historier har blitt lekket om uigurer som har blitt internert i såkalte «omskoleringsleirer» nordvest i Xinjiang-regionen i Kina.

Ifølge Amnesty International er det snakk om opp mot en million mennesker. I leirene får man ikke praktisere sin religion eller ha kontakt med familien sin på utsiden.

Undersøkelsene til The New York Times fant at kun fire selskaper i Xinjiang produserte medisinsk utstyr før pandemien, men at tallet hadde økt til 51 selskaper innen 30. juni i år. Etter å ha undersøkt offentlige registre og presseinformasjon fra staten fant avisen at 17 av disse kan knyttes til et statsstøttet arbeidsprogram som eksperter sier bruker internerte uigurer som arbeidskraft mot deres vilje.

The New York Times skriver at de også har funnet selskaper utenfor Xinjiang-regionen som benytter seg av Uigur-arbeidskraft gjennom Kinas arbeidsprogram. Blant annet har avisen sporet salg fra Hubei-provinsen, hvor over hundre uigurer har blitt sendt, til staten Georgia i USA.

Kinesiske statskanaler sier at formålet med arbeidsprogrammet er fattigdomsreduksjon.

FN vil ha innsyn

I februar i år ba De forente nasjoner (FN) om full tilgang på de såkalte «omskoleringsleirene» for å gjøre en vurdering av menneskerettighetssituasjonen der, ifølge Al Jezeera. Kina svarer at de ønsker FN velkommen, «så lenge de ikke blander seg i interne anliggender».