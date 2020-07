Sosialdemokratene i Nord-Makedonia erklærer valgseier

Med nærmere 94 prosent av stemmene talt opp, sier valgkommisjonen i landet at SDSM får 36 prosent av stemmene, mens høyrepartiet VMRO-DPMNE får 34 prosents oppslutning.

Kort tid etter erklærte det sosialdemokratiske partiets leder Zoran Zaev seieren i valget.

– Vår vei til framgang er sikret, sa Zaev i sin seierstale.

– Innbyggerne gikk ut og stemte for en klar framtid, for enhet og solidaritet, for økonomisk patriotisme, for lov og orden og for å velge en bedre nåtid og framtid, sa han videre og la til at partiet hadde et overtak med tre seter i nasjonalforsamlingen, som har 120 representanter.

Knapp seier

Det var svært tett mellom de to største partiene, og med halvparten av stemmene talt opp var fordelingen 36,48 prosent til SDSM og 35,47 prosent til VMRO-DPMNE.

SDSM mangler et klart flertall og må nå innlede forhandlinger om en koalisjonsregjering. Det kan dermed ta uker før en regjering blir danner, påpeker nyhetsbyrået AFP.

Nord-Makedonia er siden januar at styrt som et forretningsministerium etter at Zaev trakk seg som statsminister som avtalt før det planlagte valget.

Dersom sosialdemokratene ikke lykkes å danne en koalisjon, kan VMRO-DPMNE få en sjanse til å danne en regjering.

Utsatt for angrep

Valgkommisjonens nettsted kollapset onsdag kveld og var nede i flere timer på grunn av et mistenkt hackerangrep. Opptellingen ble i stedet strømmet på YouTube.

Leder for valgkommisjonen Oliver Derkoski sier det mistenkte angrepet var rettet mot den offisielle nettsiden som gir fortløpende oppdatering om resultatet. Stemmeopptellingen gikk som normalt, og kommisjonens sentrale server ble ikke rammet, forsikrer Derkoski.

Første valg med nytt navn

Valget er det første siden navneendringen i fjor, da de gikk fra å hete Makedonia til Nord-Makedonia. Det gjorde slutt på en langvarig konflikt med Hellas, som har en region som heter Makedonia. Dermed kunne Nord-Makedonia bli fullverdig medlem av Nato, og EU kunne åpne døren for forhandlinger om medlemskap.

Valget skulle vært holdt 12. april, men ble utsatt på grunn av koronapandemien.

Valgdeltakelsen blant de om lag 1,8 millioner stemmeberettigede var på litt over 50 prosent.