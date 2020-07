Oberstløytnant som vitnet mot Trump, går av

Vindman fikk sparken fra sin stilling i det nasjonale sikkerhetsrådet i Det hvite hus i februar, to dager etter at president Donald Trump ble frikjent.

Vindman lå an til forfremmelse til oberst, men hans advokat David Pressman sier i en kunngjøring at det åpenbart ikke blir noe av.

I kunngjøringen heter det at Vindman forlater hæren etter 21 års tjeneste etter at det ble klart for ham at hans framtid i hæren for alltid er begrenset.

– Ved hjelp av en mobbe- og hevnkampanje har USAs president forsøkt å tvinge Vindman til å velge mellom å adlyde loven eller gjøre en president til lags, mellom å hedre sin ed eller beskytte sin karriere, heter det i en kunngjøringen.

Vindman fortalte i riksrettssaken om hvordan han i kraft av sin stilling hadde hørt på telefonsamtalen der Trump ba Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj innlede gransking av Joe Biden.

Senator Tammy Duckworth sier at saken setter søkelyset på forsvarsminister Mark Esper, som «ikke har beskyttet en dekorert veteran mot en hevngjerrig øverstkommanderende».

Hun gjør det klart at hun vil blokkere alle 1.123 planlagte forfremmelser i forsvaret inntil Esper kommer med en transparent redegjørelse for situasjonen.