Minst fire døde i eksplosjoner på fyrverkerifabrikk i Tyrkia

Ulykken skjedde litt etter klokken 11 i byen Sakarya nordvest i landet, skriver helseminister Farhettin Koca på Twitter.

Fabrikken har 189 ansatte, men det er ikke klart om noen var innendørs da en rekke eksplosjoner utløste en kraftig brann. Fabrikken er en av de største i sitt slag i landet og har 110 tonn med eksplosiver på lager.

To helikoptre og et fly er satt inn i kampen for å få kontroll over flammene. I tillegg er 83 ambulanser sendt til stedet, og 11 redningslag bidrar.