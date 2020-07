Frankrikes gjenåpningsgeneral blir ny statsminister

Castex (55) ble utnevnt av president Emmanuel Macron få timer etter at det ble klart at Édouard Philippe går av som statsminister sammen med resten av regjeringen.

– Republikkens president har utnevnt Jean Castex som statsminister og gitt ham mandat til å danne en regjering, heter det i en kort melding fra presidentens kontor.

Macrons parti gjorde det svært dårlig i lokalvalget i mai, og de siste ukene er det blitt spekulert på om presidenten ville gjøre endringer i regjeringen.

– Det er på tide med en ny etappe, het det i kunngjøringen fra Macrons kontor fredag.

Nå er planen at hele den nye regjeringen skal være klar til å overta neste onsdag, 8. juli.

Den nåværende regjeringen har sittet siden Macron vant valget i 2017.

Tilbake til Le Havre?

Etter avgangen er det ventet at Philippe igjen blir ordfører i Le Havre, slik han var før han ble statsminister. Han ble gjenvalgt i mai, og har allerede antydet at han snart kan være tilbake i hjembyen.

Macrons sentrumsregjering har slitt med synkende oppslutning i lang tid, og presidenten har lovet å «gjenskape» seg selv etter koronakrisen.

Det har blitt spekulert på om Macron vil forsøke å få på plass en ny regjering som heller mer mot det rødgrønne, men Castex tilhører i likhet med sin forgjenger det borgerlige opposisjonspartiet Republikanerne.

Lokalvalget viste en sterk vekst for De grønne og klimasaken, mens Macrons eget sentrumsparti tapte i alle de store byene. Fram mot neste valg om to år trenger derfor Macron å komme på offensiven både når det gjelder økonomiske spørsmål og klimasaken.

– Behov for omstrukturering

Philippe har vært Frankrikes statsminister siden Macron overtok som president i mai 2017. Under koronakrisen har han fått økt oppslutning på meningsmålingene, mens Macrons egen popularitet har falt.

Philippe har imidlertid tidligere gjort seg upopulær fordi han har stått i spissen for en rekke upopulære reformer.

I et intervju med regionale aviser, som ble publisert torsdag kveld, sier Macron at Frankrike må forberede seg på en svært vanskelig økonomisk krise og at kursen må legges om basert på en «økonomisk, sosial, miljømessig og kulturell omstrukturering».

Ifølge en kilde ved presidentens kontor ble Macron og Philippe torsdag enige om at det er behov for en ny regjering.