Kim hyller Nord-Koreas «strålende» coronainnsats

Samtidig sier Kim at nordkoreanerne må være på vakt, og at han vil ikke lempe på noen restriksjoner.

– Å lette på restriksjoner vil føre til en ufattelig og uopprettelig krise, sa Kim på et partimøte, melder KCNA.

Det vites svært lite om helsesituasjonen i det lukkede landet, og myndighetene hevder at det ikke er registrert noen smittetilfeller der.

Men det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap påpeker at dette var det andre møtet i politbyrået der koronaviruset ble diskutert, og at det kan tyde på at helsesituasjonen i landet er alvorlig.