EU åpner yttergrensa, men holder USA ute

Restriksjonene blir fjernet for nærmere 20 land, blant dem Sør-Korea og New Zealand, som oppfyller kriteriene som er satt for land med lav koronasmitte.

Kriteriene omfatter blant annet antall nye smittetilfeller, om trenden er stabil eller minkende, og om landenes data er troverdig.

På grunn av en koronaepidemi som synes å være ute av kontroll i store deler av USA for tiden, har det ikke engang vært diskusjon om det kunne være aktuelt å slippe inn amerikanske turister.

Beslutningen om å utelukke USA reflekterer en oppfatning om at USA har mislyktes i kampen mot viruset. I Europa ser man med uro på at mange amerikanske stater insisterer på å gjenåpne, selv om smitten ikke er under kontroll.

På lista over land som slipper inn, er Australia, Cuba, Georgia, Japan, Marokko, Rwanda, Thailand, Tunisia, Uruguay og flere land på Balkan, mens reisende fra Canada, Brasil og USA blir utelukket.

Kina er blant landene som er på lista, men bare på betingelse av at Kina åpner for EU-borgere. På den annen side står Russland på lista over land som ikke slipper inn.

Enigheten som ble oppnådd fredag av diplomater fra forskjellige EU-land må bekreftes av alle EU-landene. Den baserer seg på en rekke kriterier som er fastsatt etter flere uker med forhandlinger.