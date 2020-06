Wirecard er konkurs

Problemene startet for en uke siden da det ble klart at 1,9 milliarder euro manglet i regnskapene. Situasjonen ble verre da det kom fram at pengene trolig aldri har eksistert.

Tirsdag ble selskapets administrerende direktør Markus Braun pågrepet og siktet for å ha blåst opp selskapets regnskaper for å gjøre det mer attraktivt for investorer og kunder.

Selskapet har rast på børsen og aksjene mistet 90 prosent av sin verdi. Fordi det nå går konkurs, blir det fjernet fra indeksen DAX. 30.

Tysklands finansminister Olof Scholz kaller saken en skandale som ikke har sin like i finansverdenen, og at den må utløse strengere kontroll av finansmarkedet.