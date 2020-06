Trump ligger bak Biden i viktige vippestater

Målingen er gjort for New York Times blant nesten 4.000 registrerte velgere i Michigan, Wisconsin, Florida, Pennsylvania, Arizona og North Carolina.

I alle seks statene har utfordreren, demokraten Joe Biden, en ledelse på minst 6 prosentpoeng.

I 2016 fikk Clinton flest stemmer, men hun måtte likevel konstatere at det var Trump som fikk flytte inn i Det hvite hus fordi det var han som fikk flest valgmenn.

Trump sikret seg alle valgmennene til Michigan, Wisconsin og Pennsylvania, selv om han kun seiret med under 1 prosentpoeng over Clinton i de tre statene. Da hjalp det ikke at Clinton fikk flere millioner flere stemmer i California.

Ifølge målingen har Biden en ledelse på 10-11 prosentpoeng i de tre statene. I Arizona og North Carolina, hvor Trump vant med rundt 4 prosentpoeng, leder Biden med henholdsvis 7 og 9 prosentpoeng. I Florida leder han med 6 prosentpoeng.

Men målingene viser også at Trump fortsatt har større oppslutning i disse statene enn han har på nasjonalt plan. En separat måling i New York Times gir Biden en ledelse nasjonalt på 14 prosentpoeng.

Hvis Biden vinner de seks statene som målingen omfatter, samtidig som han holder på alle dem Clinton vant, blir han ny president med 333 valgmenn, langt flere enn de 270 som trengs for å vinne.

Det er imidlertid fortsatt over fire måneder til valget, og på denne tiden i 2016 hadde Clinton også en ledelse over Trump, om enn ikke like stor som målingen viser.