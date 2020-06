Karantenepåbud for reisende innad i USA

De tre delstatene, som alle ligger på østkysten, har stagget smitteraten noe, mens det har vært hopp i smitten flere steder ellers i landet.

– Nå må vi forsikre oss om at smitteratene fortsetter å dale, sa New York-guvernør Andrew Cuomo onsdag på en brifing i New York, sammen med Phil Murphy og Ned Lamont, som er guvernører i henholdsvis New Jersey og Connecticut.

Karantenepåbudet vil gjelde for tilreisende fra en drøy håndfull stater, deriblant Florida og Texas.

Dermed er rollene snudd fra mars, da det var Florida-guvernør Ron DeSantos og Texas-guvernør Greg Abbott, som innførte karantenepåbud på tilreisende fra de tre delstatene rundt New York.

Karantene vil anbefales for reisende fra delstater der raten for positive tester er høyere enn 10 per 100.000 innbyggere i snitt den siste uka, eller der det er en positiv testrate på 10 prosent eller høyere.

Onsdag gjelder dette for Alabama, Arkansas, Arizona, Florida, North Carolina, South Carolina, Washington, Utah og Texas, ifølge Cuomo.

I New York vil folk som bryter påbudet ilegges obligatorisk karantene, og bøtelegges opptil 10.000 dollar, tilsvarende drøyt 95.000 kroner. Det er uklart hva slags sanksjoner som blir innført i de to andre delstatene, om noen.