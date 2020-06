USA utleverte dødsskvadron-leder til Haiti

Emmanuel «Toto» Constant dannet på begynnelsen av 1990-tallet den halvmilitære organisasjonen FRAPH i Haiti, som på den tiden var et militærdiktatur ledet av kuppgeneralen Raoul Cedras.

FRAPH anklages for å ha drept hundrevis, om ikke tusenvis av tilhengere av landets styrtede president, den radikale presten Jean-Bertrand Aristide. Han ble styrtet av de militære i 1991 etter bare åtte måneder ved makten.

Lønn fra CIA

Da Aristide kom tilbake til makten i 1994, flyktet Constant til USA der han fikk opphold. Samtidig ble det kjent at han i flere år hadde stått på lønningslista til den amerikanske etterretningsorganisasjonen CIA.

I et intervju med den amerikanske fjernsynsstasjonen CBS året etter sa Constant at CIA «visste nøyaktig» hva han som leder av FRAPH gjorde, uten noensinne å konfrontere ham med det.

En domstol i Haiti dømte senere Constant in absentia, men USA nektet å utelevere ham.

Redd for avsløring

Haitiske myndigheter hevdet USAs motvilje mot å utlevere Constant bygget på frykt for at han skulle avsløre detaljer om CIAs rolle i landet før, under og etter militærkuppet der Aristide ble styrtet.

Onsdag meldte imidlertid Haiti Press Network at 63-åringen ankom landet i et fly med andre som var deportert fra USA, og at han ble pågrepet kort tid etter landing i Port-au-Prince.

Avisa Miami Herald, som har bred dekning av Latin-Amerika og Karibia, skriver at Constant ble deportert etter å ha sonet ferdig en dom for tyveri og svindel i New York.