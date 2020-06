Snart 10 millioner koronasmittede

Samtidig advarer WHO om at virusspredningen i USA øker stadig raskere. Det siste døgnet er det registrert hele 36.000 nye tilfeller, ifølge tall fra Worldometer. Det er det største antallet tilfeller registrert på én dag i USA siden april.

På verdensbasis er det nå registrert over 9,4 millioner smittede, over 481.000 døde og over 5 millioner friskmeldte.

– Vi forventer å nå totalt 10 millioner tilfeller neste uke, opplyste WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus på en pressekonferanse onsdag.

USA er fortsatt det landet som er hardest rammet, med over 2,4 millioner påviste smittetilfeller og flere enn 120.000 dødsfall. Men tallene stiger raskt også i land som Brasil og India.

WHO advarer også mot at lagrene for medisinsk oksygen brukt på koronapasienter er i ferd med å tømmes, samtidig som det den siste uka er det registrert 1 million nye smittetilfeller.

Organisasjonen estimerer at verden nå trenger rundt 620.000 kubikkmeter med oksygen til medisinsk bruk daglig.

– Etterspørselen overskrider tilbudet, sier Tedros og påpeker at kun noen få selskaper dominerer 80 prosent av oksygenmarkedet.