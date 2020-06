Storbritannia skroter tometersregelen

– I dag kan vi si at vår lange nasjonale nedstengning nå nærmer seg slutten, sa Johnson da han tirsdag la fram de hittil største lettelsene i coronatiltakene i Storbritannia.

Han varslet samtidig at nye tiltak kan bli innført dersom det kommer en ny smittebølge.

Åpningen av restauranter og puber gjelder både innendørs og utendørs servering. Men det forutsetter at de følger retningslinjer som blant annet omfatter krav om bordservering.

– Folk bør holde to meters avstand der det er mulig. Men der det ikke er mulig vil vi råde folk til å fortsatt holde avstand på mer enn en meter, sier Johnson.

Også hoteller, gjestehus, campingplasser og frisører får åpne, skriver BBC.

Det samme får lekeplasser, museer, gallerier, fornøyelsesparker, utendørs treningsstudioer, biblioteker og samfunnshus.

Nattklubber, spaanlegg, bowlingbaner, vannparker, neglesalonger og svømmebasseng får derimot ikke åpne 4. juli.

Det har lenge vært kjent at Storbritannia har et etterslep i registreringen av smittetilfeller og dødsfall. Forrige uke opplyste det statistiske byrå ONS at det totale antallet dødsfall knyttet til coronaviruset, var nesten 52.000 fram til 5. juni. Over 305.000 tilfeller av smitte er blitt registrert.