ICC-aktoratet mener det var feil å frikjenne Elfenbenskystens ekspresident

Ekspresident Laurent Gbagbo hadde tilbrakt åtte år bak murene da han i januar i fjor ble frikjent for forbrytelser mot menneskeheten i ICC.

Mandag kom beskjeden om at aktoratet vil ha dommen opphevet, og at Gbagbo skal stilles for retten på ny i Haag. Samtidig blir ICCs dommere anklaget for å ha gjort grunnleggende og alvorlige feil i forbindelse med frikjennelsen.

Både Gbagbo og en av hans ministre, Charles Ble Goude, sto tiltalt for volden som brøt ut i det vestafrikanske landet etter valget i 2010–11. Om lag 3.000 mennesker ble drept. Begge ble frikjent.

Ifølge Helen Brady, en av aktoratets rådgivere, var dommerens alvorligste feil at dommen ikke ble skrevet ned på en skikkelig måte. I stedet ble den lest opp muntlig.

Brady mener dette påvirker både troverdigheten og integriteten til dommerens avgjørelse.

Gbagbo, som nå er 75 år, deltok på mandagens høring via video som følge av koronapandemien.

Han er den første tidligere statslederen som er stilt for retten i ICC.