FN anklager flere land for hemmelig våpensalg til Kongo

Det enorme afrikanske landet som er like stort som Europa, har blitt rammet av en voldsbølge i den østlige delen. Volden har kostet mer enn 1.000 mennesker livet og drevet en halv million mennesker på flukt.

Kongo er omfattet av sanksjoner mot våpensalg som utløper i juni. I en hemmelig rapport FN har utarbeidet i forbindelse med dette, går det fram at Kongos militære mottar våpen og våpentrening fra mange land uten at FN blir orientert, slik organisasjonen skal, ifølge en resolusjon fra 2004. Siden 2008 har det vært adgang til å selge våpen til det kongolesiske forsvaret, men med pålegg om å opplyse til FN om slik handel.

Rapporten bemerker at flere land «leverte betydelige mengder våpen, ammunisjon, utstyr og militære kjøretøy» til militæret. Handlene omfatter også sivile helikoptre som ble overført til militær bruk, heter det i rapporten. Noe av dette havner igjen hos militsgrupper øst i landet.

I rapporten går det fram at land som Albania, Romania, Tyrkia, Sør-Afrika, Israel, Kina, Iran, Storbritannia, Nord-Korea, Sudan og USA alle er blant dem som har hjulpet landet med våpen eller våpeninstruktører.

Kina har reagert på rapporten og svart at de vil etterforske påstandene. Iran på den andre siden, nekter for å ha solgt materiell til landet og hevder det må ha gått via en tredjepart.