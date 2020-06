USA: Russiske fly aktive i Libya

Minst 14 MiG-29 og flere Su-24 ble fløyet til Libya via Syria, der flyenes russiske markeringer ble malt over, ifølge Africom.

Africom opplyste torsdag at de har bilder av et russisk fly som tar av fra Jufra i det sentrale Libya, og at et MiG-29-fly er fotografert i aksjon ved byen Sirte, ifølge Reuters.

Jufra og Sirte ligger på linjen som deler Libya mellom grupper som er lojale mot den internasjonalt anerkjente regjeringen i Tripoli, og opprørsstyrkene LNA til general Khalifa Haftar.

LNA er den siste tiden blitt presset tilbake, men holder fortsatt stillingen i Sirte.

Russland, De forente arabiske emirater og Egypt støtter Haftar, mens Tyrkia støtter Tripoli-regjeringen.