USA vil presse Assad til kompromisser med harde sanksjoner

Den siste tiden har verdien på det syriske pundet rast, samtidig som mat og medisiner har blitt så dyre at mange ikke har råd til helt nødvendige innkjøp.

Sanksjonene skal ifølge USA presse regimet til kompromisser og få i gang en politisk prosess i det krigsherjede landet.

Hizbollah-bevegelsen i Libanon, en av regimets støttespillere, rettet tirsdag kraftig kritikk mot sanksjonene, kjent som loven The Caesar Act, som ble vedtatt av Kongressen i fjor.

– The Caesar Act har som mål å sulte ut Libanon akkurat som den har som mål å sulte ut Syria, sa Hizbollah-leder Hassan Nasrallah i en TV-tale.

Han kaller sanksjonene for USAs «siste våpen» mot Damaskus.

– Vil aldri vinne

Få timer før sanksjonene skulle tre i kraft, advarte USAs FN-ambassadør president Bashar al-Assad om at han aldri vil kunne regne med full militær seier.

– Assad-regimet har et klart valg å gjøre: Å følge den politiske veien som ble etablert i resolusjon 2254, eller å etterlate USA med kun ett valg: fortsatt tilbakeholdelse av midler til gjenoppbygging og iverksettelse av sanksjoner mot regimet og dets økonomiske støttespillere, sa Kelly Craft under et møte i FNs sikkerhetsråd tirsdag.

Ingen bistand

The Caesar Act ble vedtatt med støtte fra både Republikanerne og Demokratene. Loven åpner for sanksjoner mot ethvert selskap som opererer i USA og som også som handler med Assad-regimet. Den stanser også all amerikansk bistand til gjenoppbyggingen av Syria.

FN-resolusjon 2254 ble vedtatt i 2015 og oppfordrer til våpenhvile, valg og politiske reformer i Syria, samt forhandlinger i regi av FNs Syria-utsending Geir O. Pedersen.

Under møtet i Sikkerhetsrådet sa Pedersen at han er villig til å gjenoppta forhandlingene om en ny syrisk grunnlov i slutten av august.

Assad har med militær støtte fra Russland og Iran greid å gjenerobre mesteparten av Syria, bortsett fra Idlib-provinsen nordvest i landet og områder i nord som Tyrkia har tatt kontroll over.