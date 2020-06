Politico: USA utenriksminister planlegger møte med Kina

Verken USA utenriksminister eller den amerikanske regjeringen vil kommentere opplysningene fra to ulike kilder om at Pompeo skal være i ferd med å sette opp agenda for møtet på Hawaii, melder Politico.

Pompeo har vært ganske frisk i uttalelser om alt fra Kinas mangelfulle åpenhet om koronaviruset og håndteringen av pandemien til hvordan Kina behandler Hongkong og landets etniske og religiøse minoriteter.