Brasil med flere covid-19-dødsfall enn Storbritannia

Arbeidere på gravlunden Vila Formosa, som ikke tar betalt for plassene, graver opp restene etter personer begravet for tre år siden for å gjøre plass til de mange nye døde i Sao Paulo i Brasil. Praksisen er vanlig, og ikke innført på grunn av koronakrisen. Foto: Andre Penner / AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix