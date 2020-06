Burkina Faso står foran en mulig sultkatastrofe

I juni og juli vil det være alvorlig usikkerhet om matforsyningen til to millioner mennesker i Burkina Faso, viser en ny rapport fra landets myndigheter.

Dette er dobbelt så mange som i fjor, i et land som også er preget av omfattende vold fra jihadistgrupper.

Regjeringen kunngjorde en hjelpeplan på 25 milliarder CFA-franc, rundt 400 millioner kroner, for å bistå utsatte deler av befolkningen.

De opplyste også om at det haster å få på plass tiltak for landets landbruksindustri, underernærte barn og tilgang til rent drikkevann.

Burkina Faso har lenge slitt med matusikkerhet og underernæring. Men fra 2009 til 2019 har andelen av befolkningen preget av kronisk underernæring falt fra 35,1 prosent til 25,4 prosent.

Dette er likevel langt over hva Verdens helseorganisasjon, WHO, anser for å være en kritisk terskel.

Siden 2015 har landet også vært preget av omfattende vold fra jihadistgrupper. Rundt 1.000 har så langt blitt drept, og 860.000 drevet på flukt.

Dette kommer i tillegg til pågående konflikter og spenninger mellom ulike lokale og etniske grupper flere steder i landet.

Volden og konflikten er en ytterligere belastning på landets begrensede ressurser.