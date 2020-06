Sveriges tidligere Kina-ambassadør risikerer fengsel

Saken mot Anna Lindstedt har vakt stor oppmerksomhet i Sverige. Da hun ankom Stockholm tingrett fredag morgen, var to ekstra rom gjort tilgjengelige for å få plass til alle, ikke minst et stort pressekorps.

Sentralt i saken er et hemmelig møte som Lindstedt holdt på et hotellrom i Stockholm i januar i fjor. Målet skal ha vært å framforhandle en avtale om løslatelse av den svensk-kinesiske forleggeren Gui Minhai.

Sveriges utenriksdepartement nekter kjennskap til møtet, og sier Lindstedt handlet på egen hånd.

Til stede var blant annet Guis datter Angela Gui og to kinesiske forretningsfolk som representerte kinesiske myndigheter. Som del av en eventuell avtale skal datteren ha blitt presset til å avstå fra å kritisere Kina.

– Fare for Sverige

Ifølge tiltalen har Lindstedt handlet på en måte som «innebærer fare for Sveriges fredelige forhold til Kina», noe som kan gi flere års fengsel. Lindstedt selv nekter seg skyldig, opplyser hennes forsvarer, Conny Cedermark. Hun sier at det eneste i tiltalebeslutningen som Lindstedt er enig i, er at hun på det aktuelle tidspunktet var Sveriges ambassadør til Kina.

Lindstedt er en svært erfaren svensk diplomat, som tidligere også har vært ambassadør til Vietnam og Mexico. Under klimamøtet i Paris i 2015 var hun Sveriges sjefforhandler.

Rettssaken skal etter planen pågå i sju dager fram til 18. juni. Deler av rettssaken kommer til å holdes bak lukkede dører på grunn av at det legges fram hemmeligstemplet informasjon.

Påtalemyndighetens beviser består i stor grad av eposter, men også møtenotater og ulike typer rapporter.

Bortført forlegger

Den svenske forleggeren Gui Minhai drev et forlag og en bokhandel i Hongkong da han forsvant under en ferietur i Thailand 17. oktober 2015. Forlaget ga ut satiriske bøker om den kinesiske ledelsen.

I januar 2016 sendte kinesisk TV en «bekjennelsesvideo» med Gui, der han sa han hadde vendt tilbake til Kina for å tilstå sin rolle i en påstått trafikkulykke over ti år tidligere. I oktober samme år ble han løslatt.

I januar 2018 tok Gui et tog med to svenske diplomater for å besøke leger på den svenske ambassaden, men her ble han ifølge datteren bortført av sivilkledd politi.

I februar i år kom beskjeden om at han var dømt til ti års fengsel for å ha gitt informasjon til en fremmed makt.