Siktelsen opprettholdes mot de tre mennene i Arbery-saken

Etterforskeren Richard Dial fra det lokale politiet vitnet i rettsmøtet og fortalte at mannen som skjøt Arbery kalte ham «n-ordet» mens han lå døende på bakken.

De tre tiltalte skal ifølge Dial ha fulgt etter Arbery i bil og sperret ham inne før skuddene ble avfyrt. Arbery skal flere ganger ha forsøkt å komme seg unna, og løp ned i en grøft i et forsøk på å unnslippe.

Etter å ha sperret Arbery inne, gikk en av dem ut av bilen og konfronterte Arbery og forsøkte ifølge sin forsvarer å gjøre en sivil anholdelse.

Forsvareren hevder videre at tiltalte skjøt Arbery i selvforsvar, fordi Arbery ikke la seg ned på bakken, slik han beordret ham til, ifølge Dial.

Drept på joggetur

En nøye gjennomgang av videoen fra hendelsen viser at det første skuddet ble løsnet mot Arberys brystkasse, før et andre skudd ble løsnet mot hånden, og et tredje igjen traff ham i brystet, før han kollapset, forklarte etterforskeren.

Den 25 år gamle afroamerikaneren ble skutt og drept da han var ute og jogget i et nabolag ved Brunswick i delstaten Georgia søndag 23. februar.

Tre hvite menn, blant dem en tidligere politimann, forblir altså siktet i saken. To av mennene er far og sønn, henholdsvis i 60- og 30-årene.

Saken fikk stor oppmerksomhet i USA etter at en mobilvideo som viste drapet og som ble filmet av en av de tre siktede, gikk viralt på internett. Først to dager etter at videoen dukket opp ble de nå siktede mennene pågrepet av politiet.

Reaksjoner på drapet på Arbery er en del av uroen og demonstrasjonene som nå foregår i USA i forbindelse med George Floyds dødsfall i forrige uke.

Magefølelse

Forsvareren til mannen som skjøt Arbery, hevdet i rettssalen at de tre tiltalte begynte å følge etter ham på grunn av bekymringer tilknyttet tidligere kriminalitet i nabolaget.

En av de tiltalte har til politiet fortalt at han «ikke visste om Arbery hadde stjålet noe eller ei», men at han «hadde en magefølelse» som tilsa at han sto bak tidligere innbrudd i nabolaget.

Spørsmålet om hvorvidt de tre tiltalte faktisk forsøkte å gjennomføre en sivil anholdelse av Arbery eller ikke, kan spille inn i en føderal etterforskning om hvorvidt det skal tas ut siktelser om hatkriminalitet.

I video hentet inn av politiet er det et synlig klistremerke av sørstatsflagget på verktøykassa i bilen den tiltalte sønnen og faren kjørte, og etterforskerne har i meldinger og ytringer signert flere av de tiltalte kartlagt bruk av rasistisk språk.