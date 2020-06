Boris Johnson fordømmer behandlingen av George Floyd

– Jeg synes det som skjedde i USA, var frastøtende og utilgivelig, sa Johnson i det britiske parlamentet.

Statsministeren sier samtidig at han støtter at folk har demonstrert, men legger til at det kunne foregått mer fredelig. Johnson svarte ikke da han ble stilt spørsmål om han har snakket med Donald Trump om hendelsen.

46 år gamle afroamerikaneren George Floyd døde forrige uke under en pågripelse i Minneapolis, en hendelse som har ført til store demonstrasjoner i USA. Det har også vært demonstrasjoner i London onsdag.