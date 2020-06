Sykehussjef hevder viruset er svekket: – Ikke den samme styrken

Til nå har coronaviruset tatt livet av over 33.000 mennesker i Italia. Til sammen 232.000 har vært smittet.

Det reelle dødstallet antas å være høyere ettersom mange med coronasymptomer i omsorgsboliger eller i egne hjem har dødd de siste månedene uten å ha blitt testet.

Italia var det første landet i Europa som ble kraftig rammet av virusutbruddet.

Nå hevder sjef på San Raffaele-sykehuset i Milano, Alberto Zangrillo, at viruset svekker seg.

– I virkeligheten eksisterer ikke viruset klinisk i Italia, sier Zangrillo til TV-kanalen RAI, ifølge Reuters.

– Ikke samme styrke



Den oppsiktsvekkende uttalelsen kommer etter at legene nå oppdager mindre virus i prøver som gjennomføres, ifølge Zangrillo.

SVEKKET: Alberto Zangrillo, sjef på San Raffaele-sykehuset i Milano, mener coronaviruset er svekket. Foto: Damien Meyer / AFP

– Prøvene som er tatt de siste ti dagene, viser at mengden virus er veldig lite sammenlignet med prøver som ble utført for en eller to måneder siden, sier han.

Matteo Bassetti, som er sjef for infeksjonsklinikken ved San Martino-sykehuset i Genoa, støtter Zangrillo.

Han mener, i likhet med Zangrillo, at viruset har svekket seg.

– Viruset har ikke den samme styrken i dag som det hadde for to måneder siden. Det er i dag klart at covid-19-sykdommen er annerledes, sier Bassetti.

Vil ha bevis



Italienske myndigheter vil imidlertid ikke slippe jubelen løs.

– Vi venter på vitenskapelige bevis for teorien om at viruset har forsvunnet, sier Sandra Zampa, sekretær i helsedepartementet i Italia, i en uttalelse.

Italia er i ferd med å åpne opp igjen og letter nå på flere av de strenge restriksjonene som ble innført i pandemiens startfase.

Men når folk igjen kan møtes ute, gå på kafé eller dra på stranden, øker myndighetenes frykt for at smittetakten blusser opp igjen. Myndighetene vil derfor sende 60.000 frivillige ut i landets gater for å passe på at folk overholder reglene om avstand.

Flest i USA

USA er aller hardest rammet av pandemien med 1,8 millioner smittede og over 105.000 døde, men smittespredningen går nå raskest i land som Brasil, India, Russland og Mexico.

Belgia har imidlertid flest døde i forhold til innbyggertallet, 82. per 100.000, etterfulgt av Spania (58), Storbritannia (57) og Italia (55).

Sverige er med 4.395 dødsfall også nesten i verdenstoppen, med 44 coronarelaterte dødsfall per 100.000 innbyggere.