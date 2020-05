USA rydder opp etter opptøyene

Natt til søndag var det nye sammenstøt mellom politi og demonstranter over hele USA. Og der politiet brukte tåregass og pepperspray, og til og med kjørte politibiler rett inn i en folkemengde i New York, svarte flere av demonstrantene med å kaste stein er og flasker mot politiet, knuse ruter og tenne på biler og bygninger, og plyndret butikker.

Flere journalister som har dekket urolighetene, har også blitt angrepet, mens hundrevis av demonstranter er pågrepet.

Søndag samlet folk seg på gaten i Minneapolis der Floyd ble pågrepet. Der feide de igjen gaten for knust glass før de la ned blomster i en ring på stedet.

Over hele USA utspant lignende scener seg. Folk feiet opp glass, fjernet søppel, ryddet og fikk oversikt i plyndrede butikker, slik det har blitt gjort i flere dager.

En renholdsarbeider vasker vekk graffiti fra et butikkvindu i San Francisco. Foto: Jeff Chiu / AP

Amper stemning

Stemningen har vært svært amper og hissig etter at afroamerikanske George Floyd døde da han ble pågrepet av politiet i Minneapolis mandag.

Protestene mot politivolden, som særlig rammer svarte amerikanere, spredte seg raskt over hele USA. Fra New York til Los Angeles, fra Atlanta til Seattle, fra Fargo til Salt Lake City har folk ropt ut sin frustrasjon og sitt sinne.

President Donald Trumps sikkerhetsrådgiver Robert O'Brien avviser påstanden om systematisk rasisme blant amerikanske politifolk og sier det kun er snakk om «noen få råtne epler».

Titusener av amerikanere har demonstrert fredelig på dagtid, men i fem netter på rad har det utartet til voldelige sammenstøt.

Denne gullsmedforretningen i San Francisco er en av mange butikker over hele USA som har blitt plyndret under de voldsomme opptøyene i landet de sist dagene. Foto: Jeff Chiu / AP

Profesjonelle bråkmakere

Reaksjonene er sterke over vandalismen, som mange steder har gått hardest ut over områder dominert av afroamerikanere. Mange av butikkene og andre forretninger som er plyndret og ødelagt, eies av svarte.

Flere peker på at «profesjonelle pøbler» står bak mye av hærverket. Mens president Donald Trump anklager den venstreradikale antifascistiske Antifa-bevegelsen for å stå bak og vil sette den på USAs terrorliste, mener andre at personer fra ytre høyrefløy har infiltrert demonstrantene og oppildnet til voldsbruk.

I Chicago sier en fra de lokale myndighetene at noe av plyndringen i byen bar tydelig preg av å være organisert.

– Folk kom med lastebiler. Men du drar ikke med en flyttebil leid hos U-Haul for å delta i en fredelig demonstrasjon, sier han ifølge CNN.

