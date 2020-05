FBI skal granske Flynn-saken

Årsaken er påstander fra president Donald Trump og hans støttespillere om at etterforskningen av den tidligere sikkerhetsrådgiveren, som erkjente skyld før han tidligere i år trakk tilståelsen, ikke har gått riktig for seg.

Det amerikanske føderale politiet FBI har stadig vært en hoggestabbe for presidenten, og med kunngjøringen av granskingen trår etaten inn i en politisk betent sak midt i valgåret.

Det amerikanske justisdepartementet har gått inn for å henlegge straffesaken mot Flynn, en beslutning de har fått skarp kritikk for. Han gikk av som nasjonal sikkerhetsrådgiver i februar 2017, etter avsløringer om at han hadde løyet om kontakten han hadde hatt med Russlands USA-ambassadør Sergej Kisljak.

Nylig gikk 1.100 tidligere amerikanske statsadvokater sammen for å utfordre lovligheten av justisdepartementets beslutning. I et prosesskriv til domstolen som skal avgjøre påstanden om henleggelse, skriver de at regjeringens ønske ikke ser ut til å være fritt for utilbørlig og ulovlig påvirkning.

– Ønsket om henleggelse vil tilsynelatende tjene president Trumps personlige politiske interesser, snarere enn offentlighetens interesser, skriver gruppen.

Trump og medier som støtter ham, hevder imidlertid at Flynn-saken var en del av en innsats fra tidligere president Barack Obamas regjering for å undergrave den påtroppende Trump.

