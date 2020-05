Slovenia erklærer at coronautbruddet i landet er over

Det er den lave smitteraten som gjør at Slovenia nå lemper på smitterestriksjoner, opplyser statsminister Janes Jansa, ifølge nyhetsbyrået STA.

WHO har denne uken advart om at det er for tidlig å erklære coronapandemien for over. Det har flere ganger blitt fastslått at inntil en vaksine eller en bredt tilgjengelig kur er utviklet, er ikke verden trygg.

Slovenia har til sammen registrert 35 nye smittetilfeller over de siste to ukene. Landet innførte omfattende tiltak 12. mars.

31. mai vil EU-borgere kunne ankomme Slovenia uten å måtte settes i karantene i en uke, mens folk fra andre land må i to ukers karantene.