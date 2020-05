Danmark fraråder utenlandsreiser i hele mai

Forlengelsen av reiserådet er et ledd i regjeringens samlede innsats for å håndtere coronapandemien, opplyser dansk UD lørdag.

Utenriksminister Jeppe Kofoed sier han forstår godt at danskene er bekymret for sine sommerferieplaner, men påpeker at coronasituasjonen fortsatt er så alvorlig at man ikke kan lempe på reiserådet.