Tysk migrantskip holdes igjen av italiensk kystvakt

Kystvaktens beslutning om å nekte skipet å dra ut på nye oppdrag, ble tatt tirsdag etter en inspeksjon om bord. Fartøyet blir holdt igjen til alle uregelmessigheter er rettet opp, heter det i en uttalelse fra kystvakten.

– Uregelmessighetene var av teknisk og operasjonell natur og utgjorde et slikt omfang at de ikke bare utgjorde en risiko for mannskapet, men også for dem som har blitt eller kommer til å bli reddet, uttaler kystvakten.