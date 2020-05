Regjeringen dropper forslaget om å gi fylkeskommunene mer ansvar for kulturen

En tredel av verdens befolkning kan lide under ekstrem hete i 2070

Mot serieoppstart for Nguen i Ungarn

Åpnes for mer snøscooterkjøring til hytter: – Vil føre til økte konflikter

885 milliarder kroner i statlige krisepakker til luftfarten verden over

Ventet for lenge med å teste koronasyke på sykehjem

To amerikanere pågrepet etter angrep i Venezuela

Over 250.000 bekreftede dødsfall i koronapandemien

WHO har ikke sett bevis for Trumps påstander om coronaviruset

Høie ber sykehjem åpne for mer besøk

Nakstad: Nå er det ekstra viktig at syke holder seg hjemme

Mamma overtar som manager for Hegerberg-søstrene

Iran kutter fire nuller for å bekjempe hyperinflasjon

Kampsportutøver i retten for grov mishandling av samboer

Norwegian-sjefen lettet og glad over at kriseplanen gikk gjennom

Haaland imponerte trener: – Han er som skapt for Real Madrid

FN bekymret over anklager om overvåking i Colombia

Froome frykter at publikum kan velte Tour-planene

USAs høyesterett kringkastes for første gang på TV

Åpent brev til Bolsonaro: – Vi står på kanten av et folkemord

Sport

500 United-dager for Solskjær – her er grepene han hylles for