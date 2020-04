Mandag 15. april i fjor er en dag pariserne sent vil glemme. Notre-Dame, selve hjertet av Paris, sto i brann. Katedralen som tidligere har overlevd både kriger, uvær og massestrømningen av turister, var plutselig ikke til å kjenne igjen.

Det var her pariserne samlet seg, både i glede og i sorg. Det var hit de gikk etter at terrorangrepene i Paris i 2015 skjedde.

Mange i byen uttalte at de ikke klarte å forestille seg Paris uten katedralen. Og etter brannen ble nærmere én milliard euro donert til arbeidet med å restaurere den.

Video: Slik ser innsiden av Notre-Dame ut nå

Utsatt på ubestemt tid

Frankrikes president Emmanuel Macron uttalte ambisiøst i fjor at han ønsket å åpne dørene til katedralen igjen i tide for de olympiske lekene i Paris i 2024. Men med en pandemi som har satt hele verden på hodet, er det lite som tyder på at det vil skje. Franske myndigheter opplyste nemlig allerede i mars at gjennoppbyggingen ikke lot seg forene med reglene for å unngå coronasmitte. Arbeidet er derfor satt på vent på ubestemt tid.

Avhengig av hvor lenge pandemien varer, er det også fare for at deler av pengene som var satt av til gjennoppbyggingsprosjektet, nå må brukes på å redde Frankrikes økonomi i denne tøffe tiden.

Video: Macron kom med store ord da han lovet at Notre-Dame skullen gjenreises innen fem år, enda vakrere enn før

Mye som gjenstår

Men det er ikke bare coronaviruset som har forårsaket forsinkelser i arbeidet.

Brannen forårsaket omfattende skader på den over 850 år gamle katedralen. Taket kollapset og det 90 meter lange hoveddspiret falt.

Allerede i fjor ble det estimert at det var 50 % sjanse for at den resterende strukturen også kunne kollapse. Dette fordi stillaset som ble bygget i forbindelse med gjennippbyggingen, forårsaker en fare for strukturen. De 50 000 jernrørene som stillaset består av, må derfor rives før man kan fortsette arbeidet.

Over hundre ingenører, forskere, arkitekter og argeologer har jobbet på spreng med gjennoppbyggingen i ett år, men mye vind og nedbør har gjort arbeidet krevende. Arbeidet med å undersøke fjerne de giftige stoffene i katedralen og områdene rundt etter brannen, har også tatt lengre tid enn ventet.

– 2024-planen er veldig stram , sier Stéphane Tissier, sjef for rekonstuksjonen av katedralen til nyhetsmagasinet Time.

Også kapellan Brice de Malherbe, som selv måtte evakuere hjemmet sitt da katedralen begynte å brenne, bekrefter at det gjenstår mye før man i det hele tatt kan begynne på selve arbeidet med å gjenbygge Notre-Dame.

– Når stillaset er revet er vi allerede i september-oktober. Så må de forskjellige steinene bli analysert for å avgjøre hvilke som fortsatt kan brukes og hvilke som må skiftes ut. Deretter må man fjerne tømmerstokkene og annet rusk over steinhvelvet på kirken, før man må putte opp en såkalt paraply som skal beskytte hele bygningsplassen, sier han til nyhetsbyrået AP.

Video: Slik slukker du en brann