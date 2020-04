Coronavaksine kan være klar i høst

Forsøk på mennesker skal starte opp allerede de neste to ukene, opplyser vaksineprofessor Sarah Gilbert ved universitetet i Oxford til avisa The Times.

– Jeg er 80 prosent sikker på at vaksinen vil virke, sier hun. Forskergruppen hun leder, er ansett som en av verdens førende når det gjelder å utvikle en vaksine mot coronaviruset.

Britiske myndigheter har signalisert at de vil være villige til å betale for produksjonen av millioner av vaksinedoser dersom resultatet er lovende.

Om lag 2.000 mennesker deltar for tiden i flere ulike coronavirusforsøk ved 100 sykehus rundt om i Storbritannia, skriver The Telegraph.

Fakta om coronapandemien – Mer enn 1,7 millioner mennesker er bekreftet smittet * 1.688.159 personer i 210 land og territorier har fått påvist smitte av coronaviruset. Mørketallene over antall smittede og døde antas å være store. * 102.209 smittede er døde. * 375.283 er friskmeldt. * Tilstanden for 49.774 er alvorlig eller kritisk. Disse landene er hardest rammet, rangert etter antall døde: * Italia: 147.577 smittet, 18.849 døde, 30.455 friskmeldt. * USA: 495.802 smittet, 18.430 døde, 26.822 friskmeldt. * Spania: 157.053 smittet, 15.970 døde, 55.668 friskmeldt. * Frankrike: 124.869 smittet, 13.197 døde, 24.932 friskmeldt. * Storbritannia: 73.758 smittet, 8.958 døde, 135 friskmeldt. * Iran: 68.192 smittet, 4.232 døde, 35.465 friskmeldt. * Kina: 81.907 smittet, 3.336 døde, 77.455 friskmeldt. * Belgia: 26.667 smittet, 3.019 døde, 5.568 friskmeldt. * Tyskland: 121.045 smittet, 2.728 døde, 53.913 friskmeldt. * Nederland: 23.097 smittet, 2.511 døde, 250 friskmeldt. * I Norge er 6.244 smittet (113 døde), i Sverige er 9.685 smittet (870 døde), i Danmark er 5.819 smittet (247 døde), i Finland er 2.769 smittet (48 døde) og på Island 1.675 smittet (7 døde). Kilde: Worldometers, FHI, NTB, VG

Ifølge Verdens Helseorganisasjon (WHO) ventes en sikker vaksine å være klar tidligst om mellom ett og halvannet år.

– Det finnes ingen behandling som har vist seg å være effektiv mot covid-19, har WHOs katastrofedirektør Michael Ryan uttalt.

Svar på «fase III-studier» kan gi startskudd for produksjon

Det britiske forskningsteamet bak vaksinen, som nå er under utvikling, advarer imidlertid om at de fortsatt mangler finansiering for å produsere det potensielle stoffet.

De presiserer også at de snakker om et «best case scenario» dersom de lykkes med å utvikle en vaksine allerede på sensommeren.

– Det beste tilfellet er at vi i løpet av høsten 2020 har resultatene om effektiviteten av vaksinen fra en fase III-studie og muligheten til å produsere store mengder vaksine.

FHI er skeptiske

Folkehelseinstituttet (FHI) er skeptiske til at vaksinen kan være på plass allerede til høsten.

– En vaksinekandidat kan nok være klar i september, men en vaksine til allmenn bruk i september høres i overkant optimistisk ut, sier overlege Are Stuwitz Berg i FHI til NRK.

Han peker på at vaksinekandidater først må testes ut i stor skala i utbruddsområder, og det må måles opp mot folk som ikke får vaksine for å kunne se hvem som kommer best ut av det.

– Dernest må man kunne skalere opp og produsere vaksiner i milliontall. Å lage slike vaksinefabrikker tar tid, understreker Berg.

500 frivillige har meldt seg

De britiske forskerne har allerede rekruttert mer enn 500 frivillige i alderen 18 til 55 år som skal delta i den banebrytende forskningen.

En av Storbritannias mest fremtredende vitenskapelige rådgivere, Sir Patrick Vallance, har tidligere uttalt at en vaksine vil være mellom 12 til 18 måneder unna å bli utviklet og massedistribuert.

Dersom forskerne i Oxford lykkes med sine forsøk, vil det kunne bety et avgjørende vendepunkt i bekjempelsen av viruset.

Samtidig pågår det en rekke studier verden for å finne en vaksine mot Covid-19. Forskere samarbeider nå på tvers av landegrenser og fagmiljø for å knekke viruskoden og utvikle effektiv beskyttelse mot den alvorlige sykdommen.

– Ingen garantier for at den vil virke

På direkte spørsmål om hvorvidt vaksinen vil være klar allerede i september, svarer vaksineprofessor Sarah Gilbert ved universitetet i Oxford at det er den tidshorisonten man jobber ut fra.

– Men det er ingen garantier for at den vil virke, føyer hun til.

Utviklingen av vaksinen avhenger nemlig av at den kan testes der hvor det er relativt stor smittespredning i befolkningen, samt at spredningen skjer med en viss hastighet, slik at man raskt kan innhente en betydelig mengde data og slik finne ut om vaksinen virker.

Advarer mot patenter: –Hårreisende



Leger Uten Grenser har advart mot at legemiddelselskaper tar patent på

Fakta om forlengede smitteverntiltak i Norge Her er regjeringens smitteverntiltak som gjelder fra 13. april. * «Regjeringen fortsetter «slå ned-strategien» i kampen mot coronasmitten * Skoler og barnehager holder stengt i hele landet også etter påske. Barnehagene åpner 20. april, mens skolene gjenåpner fra 27. april for 1.–4. klasse og SFO. * 27. april: Videregående skoler åpner for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på VG2. * 27. april: Universiteter, høyskoler og fagskoler åpner for noen studenter og ansatte. * Regjeringen opphever forbudet om å overnatte på hytta fra 20. april * 20. april: Helsefaglige virksomheter med en-til-en-kontakt, som fysioterapeuter og psykologer, kan gjenoppta behandling under forutsetning av at det utarbeides en bransjestandard for smittevern. * 20. april: Frisører og hudpleiere kan gjenåpne om de oppfyller krav om smitteverntiltak. * Større idretts- og kulturarrangement forbys fram til 15. juni. * Idrettsaktiviteter kan gjennomføres når Helsedirektoratets anbefalinger om avstand og grupper følges. Følgende tiltak, vedtatt 12. og 24. mars, videreføres: * Folk må holde fysisk avstand til hverandre, ha god håndhygiene og hoste i papir eller albuekroken. * Ute i det offentlige rom bør folk ha minst en meters avstand til andre mennesker. Når man er ute, bør man ikke være mer enn fem personer sammen i gruppe – med unntak av dem som er i familie eller i samme husstand. Innendørs bør folk ha minst to meters avstand til hverandre, men det gjelder ikke de som er i familie eller i samme husstand. * Reglene om karantene og isolasjon etter kontakt med smittede videreføres. Dersom du har vært i nær kontakt med noen som har fått påvist coronavirus, skal du være i karantene i 14 dager. Dersom du har vært på utenlandsreise skal du være i karantene i 14 dager fra den dagen du kom hjem. Dersom du har fått påvist eller testes for coronavirus, må du isoleres. Det betyr at du må holde deg hjemme hele tiden og ikke gå ut. Dersom testen er negativ, skal du fullføre karanteneperioden. * Reglene for karantene ved innreise til Norge fra utlandet videreføres. Men foresatte som krysser landegrenser for å ha samvær med mindreårige barn, skal ikke i karantene på ordinært vis. * Reglene om bortvisning av utenlandske statsborgere som ikke bor eller jobber i Norge, ved grensen, videreføres, med de unntak og presiseringer som gjelder i dag. * Kontrollen ved interne grenser i Schengenområdet forlenges. * Helsepersonell som jobber med pasientbehandling, forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser, foreløpig ut april 2020. * Alle virksomheter i serveringsbransjen holdes stengt, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst én meters avstand. * Servering av mat skal ikke skje som buffé. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv. * Treningssentre, svømmehaller, badeland og lignende holder stengt. * Alle landets trafikkstasjoner holder stengt. * Kollektivtransport opprettholdes.

medisiner, vaksiner og tester som kan brukes i kampen mot coronaviruset.

– At enkelte i legemiddelindustrien velger å være en del av problemet istedenfor løsningen i den akutte krisen hele verden nå befinner seg i, er hårreisende, sier Karine Nordstrand, president i Leger Uten Grenser Norge, til NTB.

Hun mener regjeringer verden over bør bruke sin makt til å overstyre selskapers forsøk på å monopolisere legemidler, slik blant annet Tyskland, Canada, Chile og Ecuador har gjort.

Mange land har grepet til drastiske tiltak for å hindre smittespredning, noe som kan gjøre arbeidet med å utvikle vaksinen vanskeligere.