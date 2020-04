Skjærtorsdag er dagen da festglade nordmenn tradisjon tro reiser over grensen til Sverige og invaderer grensehandelsbyen Strømstad. Invasjonsstyrken består for det meste av tusenvis av ungdommer fra norske rånermiljøer som kommer kjørende i lange kolonner for å feste og more seg.

For det lokale politiet er det en av årets travleste dager, der glattcellene fylles opp utover dagen. Men i år har coronaviruset snudd alt på hodet, inkludert skjærtorsdagen.

– Det er lite nordmenn her, enn så lenge har jeg ikke sett en eneste bil med norske skilter, forteller gruppesjef i Strømstadpolinse, Johan Hilding, til ABC Nyheter.

– Det er fint vær og mange strømstadboere er ute og går i sola. Flere har også tatt ut de amerikanske bilene sine for en luftetur. Men også her er det en del mindre aktivitet enn hva det pleier å være. Vi forventer heller ikke noe særlig trafikk av nordmenn i løpet av dagen, fortsetter han.

Tradisjon tro har norske rånere svenske Strømstad skjærtorsdag med bilene sine. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Hilding forteller at arbeidsoppgavene i utgangspunktet vil være de samme som før. Men fordi det er betydelig roligere er det også mindre å gjøre enn normalt.

– På denne tiden av dagen pleier vi ha rundt ti stykker på glattcella. Bank i bordet er det enn så lenge ingen som er blitt tatt inn. Men du vet, vi svensker har jo ikke problemer med alkohol og vi drikker jo heller aldri, spøker han mens han ler godt.

Byttet ut Strømstad med Lillestrøm



I Øst politidistrikt er operasjonsleder Tom Sandberg på vakt. I likhet med sin svenske kollega kan han rapportere om rolige forhold enn så lenge.

– Det er ikke de strie strømmene slik det bruker å være når det kommer til ungdommer i bil på vei over til Strømstad. De skjønner nok at det er dumt å reise dit og så komme tilbake og bli bedt om å gå i fjorten dages karantene, sier Sandberg på telefon med ABC Nyheter.

Rånerne i Østfold har bestemt seg for å avlyse den årlige turen til Strömstad med påfølgende fest i Halden. I stedet er det nye samlingspunktet for i år blitt Lillestrøm og Norges Varemesse, med drive-in-konserter med Staysman.

(Saken fortsetter under)

Stian Thorbjørnsen (Staysman) er i full gang med den første konserten og opptrer foran Anita Undseth, Kenneth Sivertsen, Tane Jacobsen, Madeleine Bøe Johansen og Karoline Celam som må sitte i bilen på grunn av restriksjoner i forbindelse med koronaviruset. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– En del drar nok opp til Lillestrøm der det skal være konserter for å høre på musikk. Det ser ut som det er den retningen det går i, både fra sørøst på andre siden av fjorden og fra Østfold og Ski og oppover mot Lillestrøm. Jeg har forstått at konsertarrangementet er utsolgt, så der blir det nok fullt.

Ansvarliggjør sjåføren



På spørsmål om hvordan dagen kommer til å se ut for politiet, forteller Sandberg at de har en del patruljer ute som oppsøker samlingspunktene der ungdommene møtes før de kjører videre mot Lillestrøm.

– Vi snakker med folk mens vi oppfordrer til å følge rådene fra helsemyndighetene. Samtidig tar vi en prat med føreren av bilen, de er ansvarlige for både kjøring og passasjerene de har med seg. Det er i tillegg vakthold og politifolk oppe på konsertområdet. Ellers blir det å følge med på trafikken og ordensforstyrrelser, og ta tak i det på vanlig måte.

– Hva med dem som kommer for å fylle fryseren med mat i Sverige?

– De vil bli stoppet på grensen, der har vi full kontroll døgnet rundt. De vil bli stoppet når de kommer tilbake, og noen stoppes også når de reiser ut slik at vi kan informere om reglene. Men det er langt færre enn hva det pleier å være. Vanligvis er det fullt kaos på skjærtorsdag i den retningen, så det ser heldigvis ut til at de fleste følger rådene.



(Saken fortsetter under)



Det blir sårlig med harryhandel i Svinesund og Strømstad på årets skjærtorsdag. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

– Hva vil du oppfordre nordmenn til å gjøre i dag?

– Hold deg hjemme, sett deg i solveggen og følg oppfordringen fra helsemyndighetene, både for deg selv og for andre. De som blir syke tror jeg nok også vil anbefale det, det er mange som sliter når de får det viruset. Samtidig håper jeg jo noen også tenker på vår sikkerhet.

Anmeldt på Svinesund

Flere grensehandlere er blitt anmeldt for brudd på karanteneplikten i løpet av dagen i dag. Seksjonssjef for grensekontrollen på Svinesund, Wenche Fredriksen, omtaler det som skremmende.

– Jeg var der da et ektepar kom over grensa for andre gang. De mente at det ikke var noe farlig. De hadde vært og handlet på Nordby kjøpesenter og skjønte ikke at de gjorde noe galt , sier Fredriksen til NRK.

Nordmenn som krysset grensen tilbake inn i landet, må rett i en to uker lang karantene. Men det er flere som ikke bryr seg om karanteneplikten og flere grensehandlere er blitt anmeldt. En eventuell bot og omfanget av denne vil eventuelt bli avgjort av politiets jurister.

– Noen forteller at de bare har handlet, mens andre har vært og gjort vedlikehold på hytta i Sverige. En del av disse har i tillegg handlet på turen, og må dermed rett i karantene, forteller seksjonssjefen.

Drukner i nordmenn

På spørsmål om hva han tror innbyggerne i Strømstad tenker om at det blir en annerledes skjærtorsdag, svarer Johan Hilding i Strømstadpolisen at mange først og fremst er lei seg over coronasituasjonen.

Neste år kan dette bli et vanlig syn i Strømstad igjen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Det er mange som er permittert fordi næringslivet her er blitt rammet slik som ellers i Sverige og i Norge. Hoteller og restauranter har heller ikke så mange besøkende. Men bortsett fra det tror jeg det er mange som synes det blir en spennende skjærtorsdag, for vanligvis drukner vi jo litt blant alle nordmennene.

Selv har han ikke noe imot den norske invasjonen.

– Jeg synes det er fint å se ungdommene kose seg og ha det moro. Det skjer jo dessuten kun den ene gangen i løpe av året

– Så det blir hyggelig å få oss tilbake igjen skjærtorsdag 2021?

– Ja det synes jeg absolutt. Både russen og alle de glade ungdommene som er nesten edru.