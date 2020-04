Stoltenberg ønsker Johnson god bedring

– Mine tanker går til min venn, Storbritannias statsminister Boris Johnson. Ha styrke, Boris, og bli frisk snart, skriver Stoltenberg på Twitter.

Johnson ble innlagt på sykehus søndag etter å ha testet positivt for koronavirus for halvannen uke siden. Mandag ettermiddag ble han overført til intensivavdeling etter at tilstanden hans har forverret seg.