Koronafrykt i overfylte flyktningleirer i Libanon

Flyktningene lever allerede under vanskelige forhold i overfylte leirer. Enn så lenge har bare noen få personer i leirene testet positivt for det nye koronaviruset. Til sammenligning har drøyt 500 personer testet positivt i hele Libanon, som hittil har bekreftet 18 dødsfall.

Når utbruddet begynner å ta seg opp skikkelig, er flyktningene, som bor tett sammen med begrenset tilgang til grunnleggende behov, spesielt sårbare.

– Det er veldig få muligheter til å isolere seg, sier talsperson Huda Samra for UNRWA, FNs organisasjon for palestinske flyktninger.

Ifølge offisielle tall er det over 174.000 palestinske flyktninger i Libanon, men enkelte anslag mener det kan være opptil en halv million.

Umulig med koronatiltak

UNRWA kjemper nå mot klokka for å prøve å etablere karantenesentre i leirene slik at det blir mulig å isolere i alle fall noen av innbyggerne.

Tilsvarende gjøres i teltleirene i Øst-Libanon som huser rundt 1,5 millioner flyktninger fra krigen i nabolandet Syria, opplyser FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Hvert telt er fire ganger fire meter stort, og avstanden mellom dem er kun 40 til 50 centimeter. I hvert telt bor det fem-seks personer, forteller syriske Mohammed Hojeiry til The Independent.

Med andre ord er det umulig å holde avstand for beskytte seg mot viruset og bremse spredningen.

Og med begrenset tilgang til rent vann er det også vanskelig med håndhygienen som kreves under koronakrisen.

Vannmangel

Syriske Khalid Malit forteller at vannrasjonen for hver person har økt siden utbruddet startet, men det er fortsatt ikke tilstrekkelig for å gjøre de nødvendige tiltakene som å vaske hendene, drikke rikelig og holde seg ren.

Selv om det kommer mer hjelp til leirene, må de som lider av covid-19s mer alvorlige symptomer, evakueres til intensivavdelinger på libanesiske sykehus – som allerede er tungt belastet.

FN har imidlertid lovet å finansiere tester og sykehusopphold dersom behovet skulle oppstå. De samarbeider også med libanesiske myndigheter for å styrke kapasiteten til landets sykehus.