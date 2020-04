Sverige vil anmelde Frankrike for å stanse forsending av masker

Minister for utenrikshandel Anna Hallberg sier at Frankrikes handling er et brudd på reglene for det indre marked.

Hun sier at det er alvorlig fordi hvis alle land gjør som Frankrike, blir det et problem for alle, siden ingen alene klarer å skaffe alt som trengs av beskyttelsesutstyr.

En del av Mölnlyckes masker skulle videre til Italia og Spania, de hardest rammede landene i Europa. Men Frankrike innførte for få dager siden en regel om at landet har rett til å beslaglegge produkter til kampen mot koronaviruset som er innom landet.