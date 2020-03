Skulle lete etter diamanter – fant restene av tapt kontinent

Det var på Baffinøya mellom Canada og Grønland de to forskerne var på leting etter diamanter da de tilfeldigvis gjorde sitt banebrytende, geologiske funn.

Under drilling på sørkysten av øya, kom de over steinfragmenter som stammer fra den Nordatlantiske Kraton, en del av den kontinentale jordskorpen som gradvis ble knust av kontinentalplatene for omtrent 150 millioner år siden.

Forskere har tidligere funnet spor av den Nordatlantiske Kraton i Skottland, Labrador i Canada og Grønland. De hadde imidlertid ikke forventet å finne slike sport ved halvøya Hall Pensisula sør på Baffinøya, skriver ScienceAlert.

Puslespill



De canadiske forskerne beskriver funnet som en slags manglende geologisk puslespillsbrikke.

– Sammensetningen av mineraler fra de andre delene av den Nordatlantiske Kraton er så unik at det ikke er til å ta feil av. Derfor var det lett å sette brikkene sammen. Funn fra andre kratoner nord i Canada inneholder helt andre mineraler, forteller geologiprofessor og medforfatter i studien, Maya Kopylova ved Universitetet i British Columbia i en pressemelding.

Fra jordens eldste geologiske periode



Fragmentene forskerne fant stammer fra jordens eldste geologiske periode, arkeikum, og kom fra prøver fra bergarten kimberlitt, dannet for millioner av år siden mellom 150 til 400 kilometer under jordens overflate. Herfra presses kimberlitten opp mot overflaten gjennom en kombinasjon av geologiske og kjemiske prosesser, omtrent som en geologisk rakett.

På veien plukker bergarten opp det Kopylova beskriver som «passasjerer», altså steinfragmenter som inneholder svært mange detaljer om forholdene og den geologiske historikken langt under jordskorpen.

Oppdagelsen gjør at forskerne nå har funnet 10 prosent mer av kontinentets sannsynlige størrelse, skriver ScienceAlert.

– Med de nye funnene kan vi rekonstruere formen til eldgamle kontinenter, basert på steiner fra mantelen, sier Maya Kopylova.

– Vi kan nå forstå og lettere kartlegge ikke bare det tynneste, øvre laget til jordskorpen, men vår forståelse er nå både bokstavelig og symbolsk dypere.