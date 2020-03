Abe: Japan må vurdere utsettelse av OL

Mennesker samlet seg lørdag for å se den olympiske flammen som er kommet fram til Japan i forkant av sommerens leker i Tokyo. Mandag åpner likevel landets statsminister Shinzo Abe for at hele idrettsarrangementet må utsettes som følge av koronakrisen. Foto: Kyodo News/ AP/ NTB scanpix Foto: NTB scanpix