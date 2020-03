Mann skutt og drept av politiet i Sverige

Politiet fikk ved 19-30-tiden lørdag kveld melding om at en kvinne på parkeringsplassen ved kjøpesenteret skal ha blitt utsatt for et ransforsøk.

Da politiet kom til stedet ble en av betjentene angrepet med en skarp gjenstand.

– Gjerningsmannen hogger til mot betjentens overkropp, og den andre betjenten skyter angriperen, opplyser politiets pressetalsperson Jonas Eronen.

Politiet har per nå ingen opplysninger om hvor mange skudd som ble avfyrt. Mannens identitet er heller ikke bekreftet.

Politiets spesialenhet skal etterforske saken, og den avdøde mannens handling etterforskes som drapsforsøk.