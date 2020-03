Koronaviruset: FNs store kvinnekonferanse utsettes

Konferansen er en av FNs største møter målt i antall deltakere. 12.000 mennesker er påmeldt konferansen, som skulle finne sted 9. til 20. mars i New York.

FNs kommisjon for kvinners status møttes mandag for å vurdere situasjonen etter at koronaviruset gjorde sitt inntog og sprer seg over hele verden.

De besluttet å utsette selve konferansen til en senere dato, og i mellomtiden holde et møte 9. mars der bare FN-delegasjonene i New York deltar, for å vedta en erklæring som markerer at det er 25 år siden den første store kvinnekonferansen i Beijing.

Rundt 12.000 deltakere fra hele verden er påmeldt, hvorav 80 er fra Norge. Ingen kvinnekommisjon har tidligere hatt så mange på deltakerlista.