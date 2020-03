Over 4500 passasjerer og 1600 besetningsmedlemmer er om bord i skipet som ble nektet adgang til havna Ocho Rios.

Besetningsmedlemmet hadde hoste, feber og karakteristiske muskelsmerter. Vedkommende hadde også reisehistorikk i land knyttet til covid-19-viruset, skriver departementet i en uttalelse ifølge NBC News.

Besetningsmedlemmet er satt i isolasjon etter å ha blitt undersøkt av helsemyndighetene i landet.

Aktuelt: Nordmann i Italia er smittet av coronaviruset

– Vanlig influensa



Etter vedtaket har også myndighetene på Cayman-øyene, der skipet er på vei, erklært at de vil nekte skipet å komme til havn.

Skipet MSC Meraviglia ankom Ocho Rios i Jamaica fra Miami tirsdag morgen. Etter at skipet rapporterte om ett influensatilfelle ombord reagerte lokale helsemyndigheter, melder New York Times. I en uttalelse fra cruiseselskapet tirsdag ettermiddag heter det at samtlige passasjerer og besetningsmedlemmer fullførte en obligatorisk helsesjekk i Miami før de gikk om bord søndag. Ifølge MSC tyder besetningsmedlemmets symptomer på vanlig influensa.

Utbruddet startet i Kina



Fotgjengere med ansiktsmasker i Taipei på Taiwan onsdag. NTB Scanpix/AP.

Den nye typen coronavirus ble i desember oppdaget i Wuhan i Kina. Hittil er over 2700 mennesker døde som følge av viruset. Sykdommen kan arte seg som en mild forkjølelse eller ha et alvorlig forløp med dødelig utgang. Blant symptomene er feber, tørr hoste og lungebetennelse, skriver NTB.

Verdens helseorganisasjon betegner situasjonen som en internasjonal folkehelsekrise.

Tirsdag 25. februar ba Folkehelseinstituttet norske helsemyndigheter forberede seg på en alvorlig epidemi.

Cruise-operatører har sett et fall i bestillinger til reisemål i Asia etter virusutbruddet. Et annet cruiseskip, Diamond Princess, ble satt i to ukers karantene i Japan da nærmere 700 passasjerer ble syke.



Aksjene til cruiseselskap basert i Miami har falt kraftig denne uken, skriver Miami Herald.