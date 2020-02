Egypts tidligere president Hosni Mubarak er død

Statlig egyptisk TV melder at Mubarak døde tirsdag på et sykehus i hovedstaden Kairo. Han ble 91 år gammel.

Mubarak ledet Egypt fra 1981 til 2011, da han ble avsatt og fengslet etter massedemonstrasjoner under den arabiske våren.

Den autoritære lederens fall var en av de mest dramatiske politiske omveltningene i Midtøsten og Nord-Afrika i denne perioden. Mubarak ble dømt til livsvarig fengsel og etterfulgt av den moderate islamisten Mohamed Mursi – Egypts første demokratisk valgte president.

Men etter at Egypt igjen fikk et regime med tette bånd til militæret, ble ekspresidenten frikjent i en ny rettsinstans.

Overlevde attentat

Mubarak, som ble født i 1928, var utdannet ved det egyptiske militærakademiet og tjenestegjorde som offiser i flyvåpenet. I 1972 ble han sjef for Egypts luftvåpen og viseforsvarsminister, og han ble senere landets visepresident.

Da president Anwar Sadat ble skutt og drept av ekstreme islamister i 1981, satt Mubarak ved hans side. På mirakuløst vis slapp han unna med en mindre skade i hånden.

Åtte dager senere ble Mubarak tatt i ed som ny president. Han lovet stabilitet, ro og orden – og i tiårene som fulgte var han lite interessert i omfattende reformer.

Han markerte seg som en alliert av USA, en motstander av ytterliggående islamisme og en forkjemper for et fredelig forhold til Israel.

Militært samarbeid

Fredsavtalen med Israel i 1979 gjorde Egypt til et isolert land i den arabiske verden, men i 1989 lyktes Mubarak med å få Egypt tilbake i Den arabiske liga.

Mubarak støttet USA i golfkrigen i 1991 og ble belønnet med kraftig gjeldslette og store bistandsoverføringer i årene som fulgte. Det utstrakte militære samarbeidet mellom de to landene var ingen hemmelighet.

Selv fylte Mubarak rollen som fredsmekler, særlig i forhandlingene mellom Israel og palestinerne.

Samtidig ledet han et udemokratisk regime som var kjent for omfattende korrupsjon og som kastet tusenvis av meningsmotstandere i fengsel.

Ny omveltning

De mange som demonstrerte i Kairo i 2011, oppfattet Mubarak som en brutal, autoritær skikkelse som hørte fortiden til.

Mubarak ble pågrepet sammen med sine to sønner og stilt for retten senere samme år. I 2012 ble han funnet skyldig og dømt til livsvarig fengsel for medvirkning til drap på hundrevis av demonstranter på Tahrir-plassen i Kairo.

Men Egypt gjennomgikk en ny omveltning da Mohamed Mursi ble styrtet i et militærkupp og hærsjefen Abdel Fattah al-Sisi grep makten.

Mubaraks livstidsdom ble opphevet i en ny rettssak, og han ble også frikjent for andre anklager. I 2017 ble han løslatt etter å ha sittet seks år i fengsel.

Etter løslatelsen gikk det i Egypt rykter om at Mubarak levde et komfortabelt liv langt unna offentlighetens søkelys.