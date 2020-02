27 personer siktet for smugling av minst 100 kilo kokain i Danmark

Alle ble pågrepet enten på skipet eller på øya Langeland sørøst for Fyn lørdag. Søndag fremstilles de for varetektsfengsling.

I en pressemelding skriver politiet i København at de er svært fornøyd med at kokainet ikke nådde danske gater, og at de nå forsøker å finne ut hvem som forgjeves venter på leveransene.

Politiet aksjonerte idet kokainet ble kastet ut fra konteinerskipet Duncan Island på østkysten av Langeland.

Tre personer tok imot stoffet i en mindre båt som ble brukt til å frakte det til havnen i Spodsbjerg. Her ble kokainet pakket inn i bagasjerommet på en bil. Ifølge politiet skulle det kjøres videre til København og andre steder i Skandinavia.

De tre personene, hvorav en var fra Russland og to fra Latvia, ble pågrepet før de rakk å kjøre av gårde.

Senere ble skipet bordet av politiet sør for øya Falster, som ligger øst for Langeland, og seilt nordover til Kalundborg på Sjælland. Alle de 24 om bord ble pågrepet.