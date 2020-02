Uvær skaper store problemer i Nord-Europa

I Storbritannia ble flere titalls flyavganger innstilt, og en rekke togselskaper oppfordret folk til å holde seg hjemme. Her har uværet fått navnet Ciara.

I Skottland ble tre mennesker skadd da taket på en pub brøt sammen i kraftige vindkast, og britiske meteorologer melder om vindkast opp mot 36 meter i sekundet.

Det meldes også om oversvømte veier og bygninger, og myndighetene ber folk passe seg for flygende gjenstander og høye bølger langs kysten.

I Irland har oversvømmelsene ført til strømbrudd, og rundt 10.000 husstander var søndag rammet, ifølge kringkasteren RTE.

Buckingham Palace opplyser at dronning Elizabeth har avlyst deltakelsen på en gudstjeneste i Sandringham på grunn av uværet. Årsaken var bekymring for sikkerheten til de mange som pleier å stille opp for å få et glimt av dronningen når hun er ute i offentligheten.

Trafikkproblemer

Tyskland har døpt uværet Sabine, og også der frykter myndighetene at fallende trær skal skape store problemer for bil- og togtrafikken.

Jernbaneselskapet Deutsche Bahn har innstilt flere avganger, og ved de travle flyplassene i Frankfurt, Hamburg, Berlin og Köln ventes det også innstillinger utover ettermiddagen.

Rundt 100 avganger til og fra Frankfurt er innstilt søndag, opplyser Fraport, som står for driften av lufthavnen. Det utgjør rundt 8 prosent av trafikken.

Uværet har også rammet Belgia hardt og ved flyplassene i Brussel var 60 avganger innstilt søndag.

– Forsinkelser og innstillinger av fly fra og til Brussel må påregnes, heter det i en kunngjøring fra flyplassen.

I Nederland ble alle fotballkamper innstilt søndag, og flyeselskapet KLM innstilte 120 europeiske flygninger fra Schiphol som en forholdsregel.

Det har blåst godt i Nordsjøen og på kysten av Vestlandet i natt. 🌬️ #SørNorge pic.twitter.com/rieiomnMJB — Meteorologene (@Meteorologene) February 9, 2020

Problemer i Danmark

Danske meteorologer varsler kuling med vindkast opp mot storm og kanskje også orkan søndag ettermiddag og kveld, og også der er tog- og flyavganger kansellert.

SAS har blant annet innstilt fire avganger fra Kastrup til Heathrow søndag.

Veimyndighetene i Danmark advarer også bilister mot å krysse de største bruene, og Øresundsbroen kan bli stengt klokka 14.

Store kjøretøy anbefales ikke å kjøre over Storebæltsbroen søndag ettermiddag og kveld.

En trailer og en campingvogn ble blåst over ende på Store Lillebæltsbro.

Det er ikke meldt om personskader etter velten søndag, men brua ble sperret i en halvtime.

Høy vannstand

Svenske meteorologer varsler kraftig regn og vind søndag ettermiddag og kveld, og advarer blant annet mot høy vannstand i Bottenhavet.

Tog- og ferjeavganger er innstilt også i Sverige, og den kraftige vinden ventes å skape store vansker for flytrafikken utover dagen.